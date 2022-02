Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोन TENAA पर आया नजर, ऐसे हैं इसके स्पेक्स

ऐसी खबरें आ रही हैं कि Oppo अपने Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोंस को 2 नवम्बर को पेश करने वाला है। आपको बता दें कि यह स्मार्टफोन अपनी ही पीढ़ी के पिछले स्मार्टफोंस यानी Oppo R11 और Oppo R11 Plus स्मार्टफोन में कुछ बड़े बदलावों के साथ पेश किये जायेंगे। पिछली पीढ़ी के इन स्मार्टफोंस को इसी साल जून में पेश किया गया था। और अब Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोन TENAA पर अपने कुछ स्पेक्स के साथ नजर आये हैं, हालाँकि एक महीने पहले यह एक बार और TENAA पर देखे गए थे। हालाँकि इस बार यह कुछ बदलावों के साथ नजर आये हैं। Also Read - Oppo R11s को मिलना शुरू हुआ एंड्राइड 8.1 Oreo अपडेट

जैसा कि इस लिस्टिंग से सामने आ रहा है कि और इमेज में भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन मेटल यूनीबॉडी के साथ पेश किये जायेंगे। और इनके डिजाईन में भी पिछले स्मार्टफोंस के मुकाबले कुछ बदलाव देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि इन दोनों ही स्मार्टफोंस में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही डुअल कैमरा सेटअप भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले के साथ पेश किये जायेंगे।

अगर लिस्टिंग के अनुसार, Oppo R11s स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें आपको एक 6-इंच की FHD+ 2160×1080 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको स्नेपड्रैगन 660 चिपसेट भी मिलने वाला है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक 3120mAh क्षमता की बैटरी भी मिलने वाली है। साथ ही फोन में 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज होने वाली है।

इसके अलावा अगर Oppo R11s Plus स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसमें एक 6.43-इंच की FHD+ सपोर्ट और 2160×1080 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिलने वाली है साथ ही इसमें भी आपको स्नेपड्रैगन 660 चिपसेट मिलेगा, इसके अलावा फोन में एक 3880mAh क्षमता की बैटरी भी मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको 6GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी।

दोनों ही फोंस एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करेंगे। और दोनों ही में AI आधारित 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने के प्रबल आसार हैं। अगर रियर कैमरा की चर्चा करें तो दोनों ही फोंस में आपको 20-मेगापिक्सल के साथ 16-मेगापिक्सल का एक कैमरा कॉम्बो मिलने वाला है। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि आप इन फोंस को गोल्ड, ब्लैक और रेड रंगों में ले सकते हैं।

