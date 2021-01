OPPO Reno 5 Pro 5G भारत में जल्द देगा दस्तक, कंपनी ने शेयर किया वीडियो

OPPO Reno 5 Pro को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से Reno5 के लॉन्च को टीज किया है। टीचर वीडियो में कंपनी ने “5 is coming” मेंशन किया है जो ये बताता है कि Reno 5 Pro 5G सीरीज को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि Reno5 5G को पिछले महीने ही चीन में लॉन्च किया गया है। हालांकि, टीजर वीडियो में कंपनी ने लॉन्च डेट को रिवील नहीं किया है। इस स्मार्टफोन को इसी महीने भारत में लॉन्च किय जाएगा। Also Read - Mi 10i price in India: आ रहा Xiaomi का 108MP कैमरे वाला धांसू फोन, यहां जानें पूरी डीटेल

OPPO Reno 5 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स चीन में लॉन्च हुए वेरिएंट की तरह ही हो सकते हैं। यह स्मार्टफोन 6.55 इंच के FHD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 2,400 x 1,080 पिक्सल दिया जाएगा। साथ ही, ये 90Hz रिफ्रेश रेट वाले पंच-होल डिजाइन में आएगा। Reno 5 Pro 5G को + के साथ पेश किया जाएगा। फोन 12GB तक और 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करेगा।

The big shot, the big highlight, the big 5! We have a surprise coming up for you. Can you guess what the secret of 5 is? Shoot your shot in the comment section. pic.twitter.com/ZAFQfJ6MYy

— OPPO India (@oppomobileindia) January 4, 2021