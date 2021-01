OPPO के इस लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन की बिक्री ने तोड़े रिकार्ड, मिलते हैं ये फीचर

इस साल भारत में कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। इस साल की शुरुआत में OPPO ने अपने Reno 5 Pro 5G को लॉन्च किया है। कंपनी के इस 5G स्मार्टफोन को यूजर्स ने काफी पसंद किया है। लॉन्च के पहले सप्ताह में ही इस स्मार्टफोन ने अपने पिछले मॉडल Reno 4 की सेल के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। इस मिड बजट 5G स्मार्टफोन पिछले मॉडल के मुकाबले 91 प्रतिशत ज्यादा बिकी है। फोन के खास फीचर की बात करें तो यह (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वीडियो फीचर और स्लीक डिजाइन के साथ आता है। Also Read - Redmi Note 10 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे कमाल के फीचर

कंपनी के मुताबिक, इस स्मार्टफोन की दिल्ली, ओडिसा, कोलकाता और बिहार में जमकर बिक्री हुई है। इसकी सेल ग्रोथ 148 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस फोन के Astral Blue कलर वेरिएंट की डिमांड सबसे ज्यादा रही है।

OPPO ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में रेडी नेटवर्क के साथ साझेदारी के बारे में पोस्ट किया है। यूजर इस स्मार्टफोन के साथ Airtel के 5G रेडी नेटवर्क को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अलावा कंपनी के Find X2 5G को भी Airtel 5G रेडी नेटवर्क पर टेस्ट किया गया है।

Bharti Airtel has conducted a successful test for 5G speeds in Hyderabad with #OPPOReno5Pro 5G and #OPPOFindX2. We’re proud to announce this association, that emphatically validates the readiness for 5G services in India. @airtelindia

Read more: https://t.co/NAPhFH0ob6 pic.twitter.com/W9OcDPsOSb

— OPPO India (@oppomobileindia) January 30, 2021