Oppo ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो भारत में 27 सितंबर को Oppo F19s को लॉन्च करेगा, जबकि Oppo Reno 6 Pro Diwali Edition को कंपनी ने Coming Soon के टैगलाइन के साथ टीज किया था। अब कंपनी ने आज ऐलान किया है कि इस फोन को भी Oppo F19s के साथ 27 सितंबर को ही यानी आने वाले सोमवार को लॉन्च किया जा सकता है।

Oppo Reno6 Pro 5G Diwali Edition को एक शानदार Majestic Gold कलर में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इस फोन को जुलाई में Aurora और Stellar Black कलर में लॉन्च किया जा चुका है। ओप्पो ने अपने इस नए दिवाली एडिशन फोन की डिटेल तो शेयर नहीं की है लेकिन शीट से कंफर्म हुआ है कि इस फोन में Dimensity 1200 SoC चिपसेट होगा जो ColorOS 11.3 और 65W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

ओप्पो का दिवाली एडिशन

इसके अलावा Reno6 Pro 5G Diwali Edition में Bokeh Flare Portrait Video जैसे कुछ खास कैमरा फीचर्स को भी एड किया जा सकता है। इसके अलावा AI Highlight Video camera फीचर तो इस फोन के पुराने मॉडल्स में भी उपलब्ध है और नए मॉडल में भी होगा।

इन कुछ फीचर्स के अलावा Oppo Reno6 Pro 5G Diwali Edition के सारे फीचर्स इस फोन सीरीज के रेगुलर वर्जन जैसे ही हो सकते हैं। इसका मतलब है यूजर्स ओप्पो के इस नए दिवाली एडिशन में भी फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 6.55″ FullHD+ 90Hz AMOLED स्क्रीन, 64MP क्वाड कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा और 4,500 mAh बैटरी मिलेगी।

Enco Buds का ब्लू वेरिएंट

Reno6 Pro 5G Diwali Edition की लॉन्च डेट का खुलासा करने के अलावा ओप्पो ने यह भी घोषणा की कि वह 27 सितंबर को Enco Buds का ब्लू वेरिएंट भी लॉन्च करेगा। हालांकि ओप्पो ने अभी तक अपने इस नए अपकमिंग प्रॉडक्ट्स की कीमत या बिक्री के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है।