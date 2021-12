Oppo Reno 7 5G का एक नया वेरिएंट लॉन्च हो गया है। Oppo ने Oppo Reno 7 5G New Year Edition पेश किया है। इस स्पेशल एडिशन को एक नए कलर के साथ उतारा गया है। साथ ही फोन के बैक में एक विशेष लोगो भी दिया गया है। Also Read - 8GB RAM, 256GB तक स्टोरेज और 48MP कैमरा वाले Oppo F19 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

बता दें कि Oppo Reno 7 सीरीज चीन में नवंबर में ही लॉन्च हो गई थी और अब कंपनी ने इसका स्पेशल एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Oppo Reno 7 5G New Year Edition Price

Oppo Reno 7 5G New Year Edition को चीन में लॉन्च किया गया है। अन्य बाजार में इसकी एंट्री को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 (लगभग 31,800 रुपये), 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत CNY 2,999 (लगभग 35,400 रुपये) और 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 3,299 (लगभग 38,900 रुपये) है। फोन का New Year Edition खास कलर Velvet Red में आया है। Also Read - OPPO, OnePlus और Xiaomi पर इनकम टैक्स का छापा, निशाने पर कई शहरों के ऑफिस

Oppo Reno 7 5G New Year Edition Specification

इसे कंपनी ने केवल रीडिजाइन किया है। इसमें वही स्पेसिफिकेशन हैं, जो चीन में नवंबर में लॉन्च हुए Oppo Reno 7 5G में दिए गए हैं। फोन में 1080×2400 पिक्सल वाला 6.43 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और रिफ्रेश रेट 90Hz है। डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 778G SoC, 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो ओप्पो रेनो 7 5G के इस स्पेशल एडिशन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मेक्रो लेंस लगा है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का Sony IMX709 सेंसर दिया गया है।

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, GPS/ A-GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। फोन में 4500mAh बैटरी मिलती है, जो 60W Flash Charge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।