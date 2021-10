Oppo Reno 7 Series को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन सीरीज को अगले महीने यानी नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। ओप्पो का रेनो सीरीज हर बार दर्शकों को काफी पसंद आता है। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद Oppo Reno 7 Series के लिए भी की जा रही है। Also Read - Jio Phone Next और Oppo Reno 7 समेत नवंबर 2021 में लॉन्च होने वाले Best Smartphones, जानें हर फोन की खास बातें

GSMArena की एक रिपोर्ट के अनुसार Oppo Reno 7 Series की कीमत को भी लीक किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार Oppo Reno 7 का 8GB RAM + 256GB storage वेरिएंट CNY 2,999 यानी करीब 35,200 रुपए में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM + 256GB storage का है, जिसकी कीमत CNY 3,299 यानी करीब 38,700 रुपए हो सकती है। Also Read - Oppo A56 5G हुआ लॉन्च, मिड रेंज बजट में मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Oppo Reno 7 Pro

MySmartPrice पर Oppo Reno 7 Pro की 3C लिस्टिंग को स्पॉट किया गया है। इस सर्टिफिकेशन के जरिए ओप्पो रेनो 7 सीरीज की कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। हालांकि हमें इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ नई जानकारी जरुर पता चली है। ओप्पो का नया स्मार्टफोन 65W के SuperVOOC 2.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4500mAh की बैटरी के साथ आता है। Also Read - 64MP कैमरा, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 90HZ AMOLED स्क्रीन से लैस Oppo Reno 6 Pro Diwali Edition पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट

इसके अलावा Oppo Reno 7 Pro में कंपनी MediaTek Dimensity 1200 SoC चिपसेट को शामिल कर सकती है, जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। LetsGoDigital ने पिछले हफ्ते एक पेटेंट इमेज को शेयर किया था। इस इमेज में देखा जा सकता है कि नए ओप्पो रेनो फोन के पीछे तीन बड़े-बड़े कैमरा सेंसर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ इसमें एक एलईडी फ्लैश भी है। इस फोन के साइड में पॉवर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस फोन के अगले हिस्से में एक होल-पंच है, जिसमें एक फ्रंट कैमरा भी मौजूद है।

Oppo Reno 7

रिपोर्ट के अनुसार Oppo Reno 7 में 6.5-inch full-HD+ डिस्प्ले हो सकता है, जिसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz हो सकता है। इस फोन में कंपनी MediaTek Dimensity 920 SoC चिपसेट दे सकते हैं। यह प्रोसेसर LPDDR4x RAM और UFS 3.1 storage के साथ आ सकता है। इसके अलावा इस फोन में भी कंपनी 4,500mAh बैटरी के साथ 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आ सकता है।