Oppo Reno 8 सीरीज के तहत Oppo Reno 8 4G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। बता दें, जुलाई महीने में भारत में Oppo Reno 8 5G और Oppo Reno 8 Pro 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। वहीं, अब इसका 4जी वेरिएंट भी पेश कर दिया गया है। ओप्पो रेनो 8 4जी फोन 5जी की तुलना में टोन-डाउन वेरिएंट हैं। आइए जानते हैं इनके स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में डिटेल्स।

Oppo Reno 8 4G specifications

-6.43 इंच का FHD+ डिस्प्ले

-octa-core 6nm Snapdragon 680 प्रोसेसर

-8GB LPDDR4X RAM

-256GB स्टोरेज

-64MP का प्राइमरी कैमरा

-4,500mAh की बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Oppo Reno 8 4G फोन Android 12 बेस्ड ColorOS 12.1 पर काम करता है। फोन में 6.43 इंच का FHD+ (2400×1080 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, फोन octa-core 6nm Snapdragon 680 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB LPDDR4X RAM दी गई है। इसके अलावा RAM को 13GB तक एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी इस फोन में है। फोन की स्टोरेज 256GB है।

फोटोग्राफी के लिए Oppo के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेटअप में 64MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का मोनो सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।

सिक्योरिटी के लिए यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। फोन का डायमेंशन 73x159x7.6mm और भार 182 ग्राम है।

Oppo Reno 8 4G Price and Availability

ओप्पो रेनो 8 4जी फोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। इस फोन की कीमत IDR 49,99,000 (लगभग 26,800 रुपये) है, जिसमें फोन का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। फोन की सेल 25 अगस्त से JD.com, Shopee और Lazada जैसे वेबसाइट्स पर शुरू होगी। फोन में Dawnlight Gold और Starlight Black कलर ऑप्शन खरीद के लिए मिलते हैं।

आपको बता दें, इस स्मार्टफोन को लेकर हाल ही में एक टिप्सटर ने जानकारी दी थी कि यह जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है।