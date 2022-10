Oppo भारतीय बाजार में Reno 8 Pro 5G का House of the Dragon Limited Edition Set लेकर आ रहा है। यह एडिशन House Targaryen फोन कलर, ड्रैगन के आकार के फोन होल्डर और गोल्डन ड्रैगन जैसा सिम एजेक्टर टूल के साथ आया है। इसके अलावा, कंपनी इसके साथ बॉक्स में तीन-सिर वाले ड्रैगन की स्पेशल की-चैन भी दे रहा है। इतना ही नहीं, सेट के साथ दो कलेक्टिबल आइटम भी आ रहे हैं। इसमें एक छोटा ड्रैगन एग और दूसरा खुद किंग विसरीज आई टारगैरियन द्वारा प्रोक्लेमेशन लिखा गया है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Oppo Find N के स्पेसिफिकेशन लीक, तगड़ी बैटरी और कैमरे से होगा लैस

Oppo India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारत में ओप्पो रेनो 8 प्रो के इस एडिशन की लॉन्चिंग कन्फर्म की है। साथ ही फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी लिस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यह बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic चिप और 512GB तक स्टोरेज वाले Apple iPhone 13 पर तगड़ा Discount, Flipkart से सस्ते में खरीदें फोन

फ्लिपकार्ट पेज के अनुसार, जल्द ही इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। लिस्टिंग में फोन की डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। हालांकि, अभी फोन की लॉन्चिंग डेट सामने नहीं आई है। कंपनी जल्द ही इसकी लॉन्चिंग को लेकर घोषणा कर सकती है। Also Read - Flipkart Big Diwali Sale लाइव, Realme और Samsung समेत कई कंपनियों के फोन्स पर मिल रही धांसू Deal

The wait is over! Fire will reign.

We are thrilled to bring you the OPPO Reno8 Pro House of the Dragon Limited Edition Set.

Know more- https://t.co/FxWsZg628L#UnleashTheDragon #HOTDxOPPO pic.twitter.com/90bvZfDJp0

— OPPO India (@OPPOIndia) October 18, 2022