OPPO Reno 8 Series सोमवार 19 जुलाई को भारत में लॉन्च हुई है। इस सीरीज में Reno 8 और Reno 8 Pro को पेश किया गया है। अब इस सीरीज का एक और फोन Reno 8Z को स्पॉट किया गया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने चीनी बाजार में Reno 8 Pro+ को भी लॉन्च किया था, जिसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। इस सीरीज का अपकमिंग डिवाइस NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ Oppo Reno 8 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

इंडोनेशिया टेलीकॉम की सर्टिफिकेशन साइट NBTC के अलावा यह फोन NCC सर्टिफिकेशन साइट पर भी दिखी है, जहां इसकी लाइव इमेज सामने आई है। ओप्पो के इस अपकमिंग फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसके साथ सर्कुलर LED फ्लैश मॉड्यूल मिलेगा। Also Read - Oppo Pad Air और Oppo Enco X2 भारत में हुए लॉन्च, जानें सभी फीचर्स और कीमत

कैसा दिखेगा फोन?

OPPO Reno 8Z के फ्रंट पैनल में लेफ्ट अलाइंट पंच-होल कैमरा कट आउट दिया गया है। इस फोन में कर्व्ड एज दिए जाएंगे। फोन का पावर और वॉल्यूम बटन राइट में दिया गया है। फोन के नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल दिया गया है, जिसके साथ USB Type C और 3.5mm जैक मिलता है। Also Read - Oppo Find X5 Pro का नया वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा यह दमदार प्रोसेसर

NBTC पर यह फोन मॉडल नंबर CPH2457 के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में 33W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेगा। साथ ही, यह फोन 4,500mAh की बैटरी के साथ आएगा। हालांकि, लिस्टिंग में फोन की बैटरी और चार्जिंग फीचर के अलावा अन्य कोई डिटेल सामने नहीं आई है। यह फोन OPPO Reno 8 के टोन्ड डाउन वेरिएंट के तौर पर पेश किया जा सकता है।

OPPO Reno 8 Series के फीचर्स

OPPO Reno 8 5G में 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। यह फोन MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। वहीं, Reno 8 Pro में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्पले मिलता है। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 8100 Max SoC, 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है।

इन दोनों फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए दोनों फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। ये दोनों स्मार्टफोन 4,500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। ये Android 12 पर बेस्ड ColorOS 12 पर काम करते हैं।