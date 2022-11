Oppo Reno 9 5G सीरीज आज चीन में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन शामिल हैं, जो हैं- Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro और Oppo Reno 9 Pro+। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ओप्पो रेनो 9 फोन Snapdragon 778G Plus और रेनो 9 प्रो स्मार्टफोन्स Dimensity 8100 प्रोसेसर से लैस हैं। वहीं, ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस में Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इस सीरीज के सभी फोन में ऑप्टिरल इमेज स्टेब्लाइजेशन (OIS) का सपोर्ट मिलता है। Also Read - OPPO Reno 9 Series का कैमरा सैंपल कंपनी ने लॉन्च से पहले किया रिवील, जल्द होगी लॉन्च

OPPO Reno 9 5G Series price and availability

दाम की बात करें, तो OPPO Reno 9 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत CNY 2,499 (लगभग 28,557 रुपये) है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट CNY 2699 (लगभग 30,852 रुपये) में आता है। फोन का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट CNY 2,999 (लगभग 34,281 रुपये) में आता है।

वहीं, दूसरी ओर OPPO Reno 9 Pro फोन के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत CNY 3,499 (लगभग 40,000 रुपये) है।

कीमत की बात करें, तो OPPO Reno 9 Pro+ फोन के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत CNY 3,999 (लगभग 45,703 रुपये) है। इसका एक 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी आता है जिसकी कीमत CNY 4,399 (लगभग 50,288 रुपये) है। कंपनी ने इस फोन को गोल्ड, ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया है।

OPPO Reno 9 5G Specifications

ओप्पो रेनो 9 फोन में 6.7-inch Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 2412×1080 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5 RAM और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा सेटअप में 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 67W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO Reno 9 Pro 5G Specifications

ओप्पो रेनो 9 प्रो फोन में 6.7-inch Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 2412×1080 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 8100-MAX प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB तक LPDDR5 RAM और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा सेटअप में 50MP का Sony IMX890 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। कैमरा सेटअप के साथ एलईडी फ्लैश दिया गया है। फोन की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 67W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 50W फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Oppo Reno 9 Pro+ 5G Specifications and Features

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस फोन 6.7-inch Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB LPDDR5x RAM और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा सेटअप में 50MP का Sony IMX890 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। कैमरा सेटअप के सात एलईडी फ्लैश दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 4,700mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 80W फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।