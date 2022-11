OPPO अपने कई स्मार्टफोन्स पर काम कर रहा है। हाल ही में OPPO A58 और OPPO A98 से जुड़ी कई रिपोर्ट आई थी, जिनसे दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन का पता चला। अब टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने Reno 9 लाइनअप और Find N2 की लॉन्चिंग का खुलासा किया है। Also Read - 4500mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 128GB स्टोरेज वाले OPPO F21s Pro 5G पर जबरदस्त ऑफर, मिल रहा है 2500 रुपये का फ्लैट Discount

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट की मानें तो Reno 9 सीरीज को चीन में नवंबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा। जबकि Find N2 फोल्डेबल फोन को दिसंबर में पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक दोनों स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग, कीमत या फिर फीचर से संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है।

Reno 9 के तहत लॉन्च हो सकते हैं ये स्मार्टफोन्स

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रेनो 9 सीरीज के तहत Reno 9, Reno 9 Pro और Reno 9 Pro+ स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में उतारा जा सकता है। इस सीरीज के फोन्स में Snapdragon 778G Plus, Dimensity 8200 या napdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट दी जाने की उम्मीद है।

Find N2 में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन

हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो फाइंड एन 2 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फोल्डेबल फोन में Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट और MariSilicon X चिप दी जा सकती है, जिससे यूजर्स लो-लाइट में शानदार फोटो खींच सकेंगे।

कैमरा और बैटरी डिटेल

फाइंड एन2 स्मार्टफोन में 4300mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। वहीं, फोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।

Oppo A17k

आपको बता दें कि OPPO ने दो सप्ताह पहले Oppo A17k को बजट सेगमेंट में पेश किया था। फिलहाल, यह फोन भारत में उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अब स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 चिपसेट के साथ आता है।

इसमें 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले और 8MP का कैमरा मौजूद है। इसके अलावा फोन में पावर के लिए 10W फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है।