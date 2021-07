OPPO Reno6, Reno6 Pro 5G भारत में लॉन्च, मिलेगा 19GB तक RAM सपोर्ट, 64MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग

OPPO Reno6, Reno6 Pro 5G को भारत में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन सीरीज के दोनों स्मार्टफोन 64MP कैमरा, 65W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आते हैं। इन सीरीज में 12GB तक RAM और 256GB तक की स्टोरेज सपोर्ट मिलेगी। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें RAM एक्सपेंशन फीचर मिलता है। इसके RAM को 3GB/5GB/7GB तक वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। Also Read - Oppo Reno 6 और Oppo Reno 6 Pro आज भारत में होंगे लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स समेत जानें सब कुछ

Reno6 सीरीज को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए सेल किया जाएगा। OPPO Reno6 और Reno6 Pro 5G को दो कलर ऑप्शन- Aurora और Steller Glow में पेश किया गया है। इसमें Reno Glow शाइनिंग बैक डिजाइन फीचर किया गया है।

Also Read - OPPO Reno6 Z गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, प्रोसेसर समेत कई स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Reno6 के 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 29,990 रुपये है। वहीं, Reno6 Pro 5G के 12GB RAM + 256GB की कीमत 39,990 रुपये है। इन दोनों फोन को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसे Flipkart के अलावा ऑफलाइन रिटेलर्स के माध्यम से बेचा जाएगा। Reno 6 की सेल 20 जुलाई, जबकि Reno6 Pro की सेल 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसकी खरीद पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर मिलेगा।

इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का OLED3D Curved Display मिलता है। फोन का डिस्प्ले 90 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन MediaTek Dimensity 1200 SoC पर काम करता है। इसमें 65W फास्ट चार्जंग फीचर मिलता है। फोन में 4,500mAh की बैटरी मिलती है। फोन में 12GB RAM का सपोर्ट मिलता है, जिसे 7GB तक वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। यानि यूजर इसमें 19GB तक RAM का इस्तेमाल कर सकेंगे।

Watch the future of design and innovation come together in #OPPOReno6Series . With industry-first Bokeh Flare Portrait Mode, OPPO Reno Glow, MediaTek Dimensity 1200 and more, witness the magic unfold. #5GSuperPhone pic.twitter.com/yXOK2ZFM36

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 64MP का है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

यह स्मार्टफोन भी Reno6 Pro 5G जैसे डिजाइन और फीचर्स के साथ आता है। इसमें भी 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 3D कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलता है। फोन में 8GB RAM का सपोर्ट मिलता है, जिसे 5GB वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है, यानि इसमें 13GB तक का RAM सपोर्ट मिलता है। फोन में 128GB की स्टोरेज मिलती है। यह फोन MediaTek Dimensity 900 SoC पर काम करता है। इस फोन में 4,300mAh की बैटरी मिलती है।

Changing the world of videography, #OPPOReno6Series comes with industry-first Bokeh Flare Portrait Video mode.

With its dazzling OPPO Reno Glow, Mediatek Dimensity 900 and more, this #5GSuperPhone here to impress. pic.twitter.com/aOfe5Bh4j1

— OPPO India (@OPPOIndia) July 14, 2021