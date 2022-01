Oppo Reno7 series के टीजर भारत में अब रिलीज होने लगे हैं। पिछले साल Reno5 Pro 5G को ओप्पो ने जनवरी में लॉन्च कर दिया था। ऐसे में अब लग रहा है कि Reno7 series को भी ओप्पो जल्द ही इंडियन मार्केट में पेश कर सकती है। Also Read - Oppo Find X5 Series में मिलेगी OnePlus 10 Pro की तरह 80W फास्ट चार्जिंग, जानें सभी फीचर्स

ओप्पो ने एक वीडियो टीजर ट्विटर पर टीज किया था, जिसमें लिखा है कि ये फोन जल्द ही लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा कंपनी ने इस फोन के टीजर के साथ #ThePotraitExpert का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए ये फोन काफी शानदार होने वाला है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 48MP कैमरा वाले Oppo F19 Pro+ 5G को अभी खरीदकर बचाएं पैसे, Amazon Sale में मिल रहा Discount

इसके अलावा ओप्पो ने अपने ट्वीट कैप्शन में मेंशन किया है कि इस फोन का कैमरा सिस्टम अभी तक के कैमरा सिस्टम से काफी एडवांस होगा। अब देखना होगा कि इस फोन के कैमरा सेटअप में ऐसा क्या खास होगा। Also Read - Apple ने सबको पछाड़ नंबर-1 पर किया कब्जा, जानें Samsung और Xiaomi का क्या हुआ हाल?

एक रिपोर्ट के मुताबिक Reno7 और Reno7 Pro इंडियन मार्केट में फरवरी में लॉन्च हो सकता है। Reno7 की कीमत भारत में 28,000 रुपये में 31,000 रुपये के बीच में हो सकती है। वहीं Reno7 Pro की कीमत 41,000 रुपये से 43,000 रुपये के बीच हो सकता है।

We set out to engineer the best and this time it is even better than you could imagine. Can you guess what are we bringing for you? #ThePortraitExpert is coming soon.

Stay tuned! pic.twitter.com/Pd0huTJKil

— OPPO India (@OPPOIndia) January 19, 2022