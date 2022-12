Poco C50 का पहला टीजर सामने आया है। यह स्मार्टफोन अगले साल भारत में लॉन्च होने वाला सबसे पहला स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन का पहला टीजर सामने आ गया है। पोको का यह स्मार्टफोन Poco C40 का अपग्रेड वेरिएंट होगा, जो एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। Poco C50 लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ पैक होगा। Also Read - Samsung Galaxy S24 Ultra में मिल सकता है बेहतर Zoom फीचर, DSLR कैमरा लेंस के जैसा करेगा काम!

पोको ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पहला टीजर जारी किया है। इसमें Poco C50 के नामा जिक्र है। साथ ही इसमें एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जबकि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में बताया है कि पोको का यह मॉडल भारत में 3 जनवरी को लॉन्च होगा। जिज्मोचाइना वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह Redmi A1+ का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है। Also Read - POCO C50 भारत में 3 जनवरी को होगा लॉन्च! डेट हुई लीक

Poco C50 का यह मोबाइल यह Redmi A1+ का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है, तो इसके स्पेसिफिकेशन भी एस जैसे ही होंगे। Redmi A1+ में 6.52 इंच का HD+ LCD पैनल दिया गया है, जिसका रेजोल्यून 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो है। इसका रिफ्रेश रेट्स 60Hz का है। इसमें एक वॉटरड्रॉप नॉच भी मिलेगा। इसमें बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और लेदर फिनिश टेक्स्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। Also Read - Realme 10 भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिलेंगे Helio G99 SoC और 90Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स

We’re ready to #SlayAllDay with the #POCOC50. Are you ready to experience the feeling? 😈

Get ready, more details out soon! pic.twitter.com/g2jPoV2zEI

— POCO India (@IndiaPOCO) December 28, 2022