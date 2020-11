POCO F सीरीज का अगला स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

POCO इंडिया ने अपना फोकस बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन पर किया है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने POCO X2 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन था। बाद में कंपनी ने POCO M2 Pro लॉन्च किया है। इसके बाद सभी लोगों को उम्मीद थी कि कंपनी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, लेकिन कंपनी ने एक बार फिर मिड रेंज स्मार्टफोन POCO X3 लॉन्च किया और आखिर में पोको ने बजट फोन POCO C3 लॉन्च किया। हालांकि कंपनी अब अपने दूसरे प्लान पर काम कर रही है। बता दें कि कंपनी जल्द ही अगला Poco F स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। Also Read - Poco M3 की लॉन्चिंग से पहले लीक हुआ डिजाइन और कलर, जानिए क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स

POCO F सीरीज में अगला फोन जल्द होगा लॉन्च

पोको इंडिया के निदेशक अनुज शर्मा और जनरल मैनेजर मनमोहन ने AMA(ASK ME ANYTHING) के लेटेस्ट सेशन में बताया है कि वह फिलहाल POCO F सीरीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोको ने यह नहीं बताया है कि इस सीरीज के स्मार्टफोन कब लॉन्च होंगे। हालांकि उम्मीद है कि कंपनी एक बार फिर अगले कुछ महीनों में एक बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। कयास है कि कंपनी POCO F2 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जो नॉन- प्रो वर्जन होगा।

गौरतलब है कि अनुज शर्मा ने पहले ही बताया था कि POCO F2 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अऩुज ने बताया था कि POCO F1 का सक्सेसर POCO F2 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं होगा। वहीं POCO F1 जैसा जादू वापस चलाने के सवाल पर मनमोहन ने कहा कि ऐसा कर पाना बेहद कठिन है। क्योंकि साल 2020 में प्रोडक्शन और स्पलाई चेन की कॉस्ट और अन्य कीमतें बढ़ गई हैं।

हालांकि यदि पोको Everything you need, Nothing You don’t के ट्रेंड को कायम रख पाती है, तो हमें उम्मीद है कि कंपनी एक बार फिर लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच पाएगी। हालांकि टीम ने अगले पोको एफ स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यदि हमें इस स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो हम आपको इससे रू-ब-रू जरूर करेंगे। बता दें कि कंपनी जल्द ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में नया पोको स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। यह एक बजट फोन हो सकता है। कंपनी इस फोन को पिछले कुछ दिनों से टीज कर रही है।