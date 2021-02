Redmi K40 5G को POCO F2/F3 के नाम से किया जाएगा लॉन्च!

Xiaomi ने Redmi K40 सीरीज को चीन में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन सीरीज को कुछ बाजार में POCO ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। POCO के एक स्मार्टफोन को मॉडल नंबर M2012K11AG के साथ इंडोनेशियन टेलीकॉम साइट TKDN पर देखा गया है। इसका मॉडल नंबर 25 फरवरी को चीन में लॉन्च हुए Redmi K40 के मॉडल नंबर M2012K11AC से मिलता है। Also Read - 108MP कैमरा, 12GB RAM और 33W fast charging के साथ आया Xiaomi Redmi K40 Pro+, जानें 5 बड़ी बातें

कुछ सप्ताह पहले भी POCO के इस स्मार्टफोन को कुछ सर्टिफिकेशन साइट पर देखा जा चुका है, जिनमें सिंगापुर की सर्टिफिकेशन साइट IMDA भी शामिल है। अब इसे इंडोनेशियन सर्टिफिकेशन साइट TKDN पर देखा गया है। हालांकि लिस्टिंग में फोन के किसी स्पेसिफिकेशन के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। Also Read - Xiaomi Redmi K40 series आज होगी लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स डिटेल

इस स्मार्टफोन के अलावा Xiaomi के Mi Band 6 को भी इंडोनेशियन टेलीकॉम साइट पर देखा गया है। इसे हाल ही में भारतीय सर्टिफिकेशन साइट BIS पर भी लिस्ट किया जा चुका है। जल्द ही इसे भारतीय बाजार में फेस किया जा सकता है। Also Read - Redmi K40 सीरीज के Specifications से उठा पर्दा, कुछ ऐसा होगा स्मार्टफोन का डिजाइन

So yes, the POCO F2/F3 (Redmi K40 global variant) is indeed launching soon in Asian markets, receives the Indonesian Telecom certification.

Feel free to retweet.#POCO #RedmiK40 #POCOF2 #POCOF3 pic.twitter.com/aPwqnCJWn8

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 26, 2021