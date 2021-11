POCO ने M4 Pro 5G के साथ-साथ POCO F3 को भी ग्लोबली लॉन्च किया है। यह POCO F2 का अपग्रेड मॉडल है। साथ ही, कुछ महीने पहले पेश हुए POCO F3 GT का ट्रिम डाउन मॉडल है। चीनी कंपनी के इस गेम सेंट्रिक 5G स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इस साल iQOO 7 समेत कई मिड रेंज के स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ पेश हुए हैं। POCO का यह स्मार्टफोन 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज ऑफर करता है। साथ ही, इसमें हाई क्वालिटी डिस्प्ले भी मिलता है। Also Read - 108MP तक कैमरा, 5065mAh तक बैटरी और 67W तक की चार्जिंग वाले Top 5 5G Smartphone, Dhanteras पर Sale में खरीद सकते हैं आप

POCO F3 5G चार आकर्षक कलर ऑप्शन- आर्कटिक व्हाइट, नाइट ब्लैक, डीप ओसन और मूनलाइट सिल्वर में आता है। फिलहाल इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 256GB को 11 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 299 यूरो (लगभग 25,600 रुपये) है। वहीं, इसका 8GB मॉडल 329 यूरो (लगभग 28,297 रुपये) की कीमत में आता है। भारत में इस स्मार्टफोन को कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। Also Read - 5065mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 8GB RAM, 67W फास्ट चार्जिंग वाले POCO F3 GT 5G पर शानदार ऑफर, मिलेगा 2500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

POCO F3 5G में 6.67 इंच का FHD+ E4 AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 870 SoC का इस्तेमाल किया गया है। यह फोन 8GB तक RAM और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपेंड की जा सकेगी। Also Read - Best Gaming Smartphones: 35,000 रुपए तक के सबसे अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट, Free Fire, BGMI समेत हर गेम में मिलेगा बेहतरीन एक्सपीरियंस

#TheRealBeast #POCOF3 is back!

Now in Moonlight Silver!

8GB + 256GB will be available on 11.11 starting 329 euros!

6GB + 128GB will be available on Black Friday starting 299 euros! pic.twitter.com/1XZBa5WN8n

— POCO (@POCOGlobal) November 9, 2021