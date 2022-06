Poco F4 5G फोन 12GB RAM और 64MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Poco F4 5G स्मार्टफोन को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन में 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर, 12GB LPDDR5 RAM और 256GB स्टोरेज से लैस है। खास बात यह है कि कंपनी इस फोन के साथ 1 नहीं बल्कि 2 साल तक की वॉरंटी दे रही है। Also Read - 6000mAh बैटरी और नए JLQ JR510 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ POCO C40, कम कीमत में मिलेंगे अच्छे फीचर्स

कीमत की बात करें, तो Poco F4 5G को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है। फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में आता है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत 33,999 रुपये है। हालांकि, कंपनी फिलहाल इन फोन को इंट्रोडक्टरी कीमतों में पेश कर रही है, जो क्रमश: 23,999, 25,999 और 29,999 रुपये है। कंपनी ने फोन को Nebula Green और Night Black कलर ऑप्शन में पेश किया है। Also Read - Poco F4 5G की लॉन्च डेट कंफर्म, 12GB RAM और दमदार प्रोसेसर के साथ लेगा एंट्री

That was great, right? Well, the fun’s not over yet! We’re bringing the POCO F4 5G revolution at a special price of Rs. 23,999*/- for 6/128, Rs. 25,999*/- for 8/128 and the 12/256 version is available at Rs. 29,999*/-. The sale starts on 27/06/2022 on @Flipkart pic.twitter.com/LG0gEqzYUU

— POCO India (@IndiaPOCO) June 23, 2022