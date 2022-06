Poco ने हाल ही में कंफर्म किया है कि Poco F4 5G स्मार्टफोन जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल, लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की गई है। फोन के ग्लोबल लॉन्च को लगातार Poco India ट्विटर हैंडल के जरिए टीज किया जा रहा है, जिससे इसके भारत लॉन्च होने की भी पुष्टि होती है। पोको एफ4 5जी फोन लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे करके इसके फीचर्स की जानकारी कंफर्म कर रही है। Also Read - Poco F4 5G फोन इस दमदार प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Poco India के ट्विटर हैंडल के जरिए हाल ही में फोन के प्रोसेसर की जानकारी को कंफर्म किया गया था। वहीं, अब कंपनी ने फोन के RAM और स्टोरेज की जानकारी पब्लिक कर दी है। कंपनी के मुताबिक, Poco F4 5G स्मार्टफोन 12GB LPDDR5 RAM के साथ लॉन्च होगा। इतना ही नहीं कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन में 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी। Also Read - Poco F4 5G की तस्वीरें लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक, डिजाइन और फीचर्स की मिली जानकारी

Also Read - 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन पर बंपर Discount, Flipkart Sale में मिल रहा Offer

What if we tell you that the POCO F4 5G will also have a whopping 12GB LPDDR5 RAM? Get ready to experience true power. #EverythingYouNeed #MadeOfMAD pic.twitter.com/Pi2zCD57Px

If 6GB RAM is good, how about 8? Wait, 8?



रैम और स्टोरेज ही नहीं कंपनी पिछले कुछ समय से अपकमिंग पोको फोन से जुड़ी कई जानकारियां लॉन्च से पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने साफ किया था कि Poco F4 5G स्मार्टफोन Octa-core Snapdragon 870 प्रोसेसर से लैस होगा। गेमिंग के लिए फोन में LiquidCool 2.0 कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा, जो कि लंबे गेमिंग सेशन के बाद भी आपके फोन को गर्म नहीं होने देगा।

With 256GB of storage, you don’t have to think but keep doing what you ❤️ more. POCO F4 5G has #EverythingYouNeed . #MadeOfMAD pic.twitter.com/JCKZ3iklJh



फिलहाल, फोन के उपरोक्त स्पेसिफिकेशन की पुष्टि की गई है। हालांकि, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में फोन से जुड़ी अन्य जानकारियों से भी पर्दा उठा दिया जाएगा।

The LiquidCool 2.0 technology in the POCO F4 5G ensures that it stays cool under all kinds of heavy usage that too without any hiccups.

The coolest perFormer ever! #EverythingYouNeed is arriving very soon.#MadeOfMAD pic.twitter.com/bgbkXygNJV

— POCO India (@IndiaPOCO) June 10, 2022