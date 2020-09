Poco M2 की पहले सेल में कंपनी ने 1 दिन में भारत में 142 करोड़ रुपये से ज्यादा के 1 लाख 30 हजार फोन बेचें

Poco M2 की भारत में पहली सेल कल यानी 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे Flipkart पर हुई थी। कंपनी के मुताबिक उसको पहली फ्लैश सेल में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के मुताबिक उसने पहली सेल में 1,30,000 स्मार्टफोन बेच दिए। Poco M2 को हाल में कंपनी ने लॉन्च किया था और इसकी शुरुआती कीमत 10,999 रुपये है। ऐसे में इस हिसाब से कंपनी ने 1,42,9870000 रुपये के फोन बेच दिए। कंपनी ने फोन में MediaTek Helio G80 SoC के साथ 5,000mAh बैटरी दी है। फोन में क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। Also Read - Poco X3 इस तारीख को हो सकता है भारत में लॉन्च, 20 हजार से कम हो सकती है कीमत

Out of stock in a few minutes! 130K users made the right choice by choosing India’s most affordable 6GB RAM phone, #POCOM2. Also Read - POCO X3 के 1 लाख फोन महज 3 दिनों में बिके, 5 कैमरा, 6GB रैम से लेस है मोबाइल

Add to your wishlist now: https://t.co/nAGvZD2Gm3 #PowerFTW pic.twitter.com/CCgbGibQKe

— POCO India #POCOM2 (@IndiaPOCO) September 15, 2020