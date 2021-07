POCO M3 का नया 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में लॉन्च हुआ है। कंपनी ने इसकी कीमत 10,499 रुपये रखी है। इस वेरिएंट को पर सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसे तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, यैलो और ब्लू में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसकी सेल पर 5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर भी रखा है। साथ ही 9,850 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ मिलेगा। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale 24 जुलाई से होगी शुरू, इन स्मार्टफोन पर मिलेंगे Top Deals

बता दें कि हाल ही में इस फोन के + 64GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये से बढ़ाकर 11,499 रुपये किया गया था। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट 6GB RAM + 128GB की कीमत भी 11,999 से बढ़कर 12,499 रुपये हो गई है। फोन का नए वेरिएंट में केवल RAM और स्टोरेज में अंतर दिया गया है। Also Read - TikTok ने 3 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा किया पूरा, बनाया यह नया रिकॉर्ड

POCO M3 के फीचर्स

इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजलूशन 1080 x 2340 पिक्सल है। फोन में 90.34 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो मिलता है। फोन के चारों तरफ बेहद पतले बेजल्स दिए गए हैं। यह बजट फोन प्रोसेसर पर काम करता है। Also Read - Amazon-Flipkart Deals of the day 18th July: आज इन आइटम्स पर मिल रही भारी छूट

इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाई जा सकती है। POCO M3 में पर आधारित मिलता है। आने वाले दिनों में इस फोन में अपडेट मिल सकता है।

इस बजट स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 48MP का है। इसके अलावा फोन में 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर मिलता है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है।

POCO M3 की खास बात इसकी 6,000mAh की बैटरी है। फोन में Type चार्जिंग फीचर मिलता है। इसमें चार्जिंग के लिए 18W का सपोर्ट दिया गया है। फोन में डुअल सिम कार्ड लग सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें , ब्लूटूथ, 3.5mm जैक आदि दिए गए हैं।