Poco M3 Pro 5G इंडिया में 8 जून को लॉन्च होने वाला है। कम्पनी ने लॉन्च डेट का अनाउन्स्मेंट ट्विटर पर किया है। इसके साथ ही इस फोन का पेज पर फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गया है, जिसका मतलब लॉन्च के बाद यह डिवाइस यहां से खरीदा जा सकेगा।

यह डिवाइस इंडिया में पोको का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। यह Redmi Note 10 5G का री-ब्रांडेड वर्जन है और इसे कम्पनी भारत के बाहर पहले ही उतार चुकी है। इस फोन की हाइलाइट्स में इसका MediaTek Dimensity 700 प्रॉसेसर, 90Hz रीफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और 48MP का बैक कैमरा शामिल है।

be𝐅or𝟑 we 𝐆et to 𝐓alk more about Q3, let's talk speed? 5G speed!

Our first 5G phone, the amazing POCO M3 Pro is coming!

Buckle up, people. The one with Mad Speed, Killer Looks hits @Flipkart on June 8th. #POCOM3Pro pic.twitter.com/uI8439V9xZ

