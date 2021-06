Poco M3 Pro 5G को आज भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी एक वर्चुअल इवेंट में इस 5G फोन को लॉन्च करेगी, जो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इवेंट को कंपनी के YouTube Channel और Indiapoco Instagram अकाउंट पर देखा जा सकेगा। Also Read - POCO M3 Pro 5G की कीमत लॉन्च से पहले लीक, जानें हर एक डिटेल

इस स्मार्टफोन ने पिछले महीने ही यूरोपियन मार्केट में दस्तक दे दी थी और अब यह भारत में आने के लिए तैयार है। यूरोपियन मॉडल Redmi Note 10 5G का रीब्रांडेड मॉडल है और इसे दो वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया था। Also Read - How to Change YouTube Channel Name Without Changing Google Account Name: यूट्यूब चैनल का नाम बदलने का तरीका जानें

Poco M3 Pro 5G को इस कीमत में किया जा सकता है लॉन्च

कंपनी की तरफ से Poco M3 Pro 5G की कीमत की जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। हालांकि, जानकारी के मुताबिक, इस फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को भारत में 17,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि यूरोपियन मार्केट में इस 5G फोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। एक में 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज और दूसरे में 6GB RAM के साथ 128GB का स्टोरेज मिलता है। Also Read - Poco M3 Pro 5G की फ्लिपकार्ट पर होगी बिक्री, जानें स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

Poco M3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Poco M3 Pro 5G का ग्लोबल वेरिएंट Android 11 पर आधारित MIUI 12 पर काम करता है। इसमें 1,080×2,400 पिक्सल वाला 6.5 इंच का Full-HD+ Hole-Punch डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। कंपनी का यह फोन MediaTek Dimensity 700 SoC, 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है।

स्मार्टफोन के बैक पैनल पर तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का, मेक्रो कैमरा 2MP और तीसरा डेप्थ सेंसर 2MP का है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा लगा हुआ है। फोन में डुअल सिम स्लॉट, 5G, NFC, डुअल बैंड Wi-Fi, Bluetooth v5.1, GPS, 3.5mm का ऑडियो जैक और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक कंपास दिया गया है। साथ ही फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है।