POCO M4 Pro 5G में मिलेगी 33W की फास्ट चार्जिंग और 6nm का प्रोसेसर

POCO M4 Pro 5G स्मार्टफोन 9 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन Redmi Note 11 का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जो हाल में ही चीनी बाजार में लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग से पहले पोको ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। यह स्मार्टफोन 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। चूंकि स्मार्टफोन किफायती कीमत पर आने वाला है, इसलिए 33W की फास्ट चार्जिंग मिलना प्रभावशाली लगता है। Also Read - POCO M4 Pro इस दिन होगा लॉन्च, 8GB RAM के साथ मिलेगी 33W चार्जिंग

इसके अतिरिक्त पोको ने एक लेटेस्ट ट्वीट में कंफर्म किया है कि POCO M4 Pro स्मार्टफोन 6nm के चिपसेट के साथ आएगा। हालांकि, इसमें कंपनी ने चिपसेट का नाम नहीं बताया है। यदि यह स्मार्टफोन Redmi Note 11 का रिब्रांडेड वर्जन हुआ, तो इसमें Dimensity 810 प्रोसेसर मिलेगा। उम्मीद है कि लॉन्चिंग से पहले कुछ और फीचर्स की जानकारी कंपनी टीजर के माध्यम से शेयर करेगी। Also Read - POCO M4 Pro 5G के फीचर्स हुए लीक, Geekbench पर हुआ लिस्ट

अगर POCO M4 Pro 5G स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए Redmi Note 11 का रिब्रांडेड वर्जन हुआ, तो इसके स्पेसिफिकेशन्स की लगभग पूरी जानकारी हमारे पास है। स्मार्टफोन में 6.6-inch का FHD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और पंच होल कैमरा कटआउट के साथ आएगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर मिलेगा, जो Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है। Also Read - Poco M4 Pro 5G जल्द होगा लॉन्च, FCC सर्टिफिकेशन के जरिए कई स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा

#POCOpopquiz

Find the clues and unlock the secrets of different powers!

Share screenshots and see how many clues you can find!

#POCOM4Pro 5G is coming to #PowerUpYourFun! pic.twitter.com/nU1JPbmNJm

— POCO (@POCOGlobal) October 30, 2021