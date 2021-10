POCO M4 Pro इस दिन होगा लॉन्च, 8GB RAM के साथ मिलेगी 33W चार्जिंग

POCO M4 Pro स्मार्टफोन की आधिकारिक लॉन्च डेट सामने आ गई है। कंपनी ने इसकी जानकारी ट्विटर हैंडल से दी है। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि यह पोको का इस साल का आखिरी प्रोडक्ट होगा। POCO M4 Pro स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में 9 नवंबर को 5.30 बजे लॉन्च होगा। कंपनी इसे पोको एम 3 प्रो के सक्सेसर के रूप में लॉन्च करेगी। स्मार्टफोन के लॉन्च पोस्टर में इसकी तस्वीर या कोई अन्य डिटेल नहीं दी गई है। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में कुछ और टीजर जारी कर सकती है। इस फोन को गीकबेंच पर 21091116AC मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है। Also Read - POCO M4 Pro 5G के फीचर्स हुए लीक, Geekbench पर हुआ लिस्ट

वैसे तो इस स्मार्टफोन की कोई आधिकारिक तस्वीर या फिर फीचर सामने नहीं आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह फोन कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो POCO M4 Pro स्मार्टफोन 8GB RAM, Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। गीकबेंच टेस्ट में फोन का सिंगल कोर स्कोर 603 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर 1779 पॉइंट है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले POCO M3 पर शानदार ऑफर, 364 रुपये महीने में ले जाएं घर

FCC लिस्टिंग की मानें तो यह स्मार्टफोन दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आएगा। स्मार्टफोन में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन मिल सकता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। IMEI डेटाबेस लिस्टिंग की मानें तो स्मार्टफोन में 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले POCO M3 Pro 5G को 503 रुपये महीने में खरीदने का मौका

The beloved M-series is back for one last time in 2021!

Introducing #POCOM4Pro 5G!

Time to #PowerUpYourFun!

Stay tuned on November 9th at 20:00 GMT+8 for the last POCO launch of the year! pic.twitter.com/kopKxTwFqY

— POCO (@POCOGlobal) October 28, 2021