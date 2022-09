Poco M5 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। पोको एम5 फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह 6.58-inch full-HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB RAM मिलती है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। Also Read - Smartphone Launch in Next Week: iPhone 14 Series से लेकर Realme C33 तक, अगले सप्ताह लॉन्च होंगे ये फोन

Poco M5 Price in India and Sale Offers

कंपनी ने Poco M5 स्मार्टफोन की कीमत 12,499 रुपये तय की है, जिसमें आपको फोन का 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। इसके अलावा, फोन में एक 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन Icy Blue, Poco Yellow और Power Black के साथ पेश किया गया है।

सेल ऑफर्स की बात करें, तो फोन को आप Big Billion Day स्पेशल प्राइस के तहत फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 10,999 और 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 12,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं फोन को खरीदने वाले पहले 10 हजार ग्राहकों को 1 साल तक का फ्री Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Poco M5 Specifications

-Android 12

-6.58-inch full-HD+ डिस्प्ले

-MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

-6GB RAM

-128GB स्टोरेज

-5,000mAh बैटरी

-18W फास्ट चार्जिंग

पोको एम5 फोन Android 12 बेस्ड MIUI 13 पर काम करता है। इसमें 6.58-inch full-HD+ Smart डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1,080×2,800 पिक्सल है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है, जबकि टच सैम्पलिंग रेट 240Hz है। सेल्फी के लिए फोन में नॉच डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। रैम को 6GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए Poco के फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस कैमरा सेटअप का प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। फोन 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज होने की क्षमता रखता है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।