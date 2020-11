POCO ने नया स्मार्टफोन किया टीज, क्या फिर लॉन्च होगा एक रिब्रांडेड फोन?

पोको जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर और ग्लोबल स्पोकपर्सन Angus Kai Ho Ng ने आधिकारिक टीजर में इसकी पुष्टि की है। लॉन्चिंग से पहले इस स्मार्टफोन को गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है और लिस्टिंग से पता चलता है कि पोको एक बार फिर एक रिब्रांडेड स्मार्टफोन लेकर आ रही है। Angus Kai Ho Ng ने ट्विटर पर एक टीजर इमेज पोस्ट की है, जो आपकमिंग पोको स्मार्टफोन की है। यह तस्वीर एक मार्केटिंग टीजर है, जिसकी टैगलाइन है More than you expect। हालांकि स्पोकपर्सन ने स्मार्टफोन का मार्केटिंग नाम चालाकी से छिपा दिया है, लेकिन कायस है कि यह Poco M3 हो सकता है, जो इस साल एम सीरीज में लॉन्च हुआ है। Also Read - Mi, Redmi, Poco के स्मार्टफोन्स बार-बार हो रहे हैं री-स्टार्ट, Xiaomi जल्द रिलीज करेगा फिक्स

हालांकि पोको ग्लोबल के पोर्टफोलियो में अभी तक पोको एफ और एक्स सीरीज के स्मार्टफोन ही लॉन्च हुए हैं। वहीं कंपनी की भारतीय इकाई ने एफ, एम, एक्स और सी सीरीज के तहत स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। हालांकि पोको की M और C सीरीज के ज्यादातर स्मार्टफोन रिब्रांडेड फोन ही रहे हैं, जो कंपनी ने रेडमी से उठाए हैं। बता दें कि POCO M2 Pro, M2, C3 स्मार्टफोन क्रमशः Redmi Note 9 Pro, Redmi 9 और Redmi 9C के रिब्रांडेड वर्जन हैं। Also Read - POCO जल्द ही लॉन्च करेगा एक और बजट स्मार्टफोन, IMDA पर हुआ लिस्ट

क्या नया Poco फोन भी एक रिब्रांडेड स्मार्टफोन होगा?

पोको ने अभी तक स्मार्टफोन के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन IMDA और EEC सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन भी एक रिब्रांडेड वर्जन होगा। शाओमी जल्द ही Redmi Note 9 सीरीज के नए स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इसमें तीन स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जिसमें से एक 4जी वेरिएंट होगा। इस स्मार्टफोन का मॉडल M2010J19SC होगा। हाल में मिलते जुलते भारतीय वेरिएंट को M2010J19SI को गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। Also Read - POCO इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकता है नया स्मार्टफोन, सामने आई ये जानकारी

Mysmartprice की रिपोर्ट के मुताबिक गीकबेंच की लिस्टिंग में पोको के स्मार्टफोन को मिलते जुलते मॉडल नंबर M2010J19CG और स्कोर के साथ स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो इस स्मार्टफोन का सिंगल स्कोर 299 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर 1252 पॉइंट है। हालांकि यहां मदरबोर्ड अलग है, जिसके सीपीयू की बेस फ्रिक्वेंसी (1.80GHz) और जीपीयू Adreno 610 मिलेगा, जिससे संकेत मिलता है कि फोन में Snapdragon 662 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में Android 10 और 4GB रैम दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में यूनिक रियर डिजाइन 6.53-inch FHD+ display, 48MP का रियर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000mAh की बैटरी और 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है।