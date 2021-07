Xiaomi के सब ब्रांड POCO ने कल यानि 23 जुलाई भारतीय बाजार में अपने गेमिंग स्मार्टफोन POCO F3 GT 5G को लॉन्च किया है। इस गेमिंग फोन के लॉन्च के बाद कंपनी ने 22 जुलाई को लॉन्च हुए OnePlus Nord 2 को अपने ट्रोल किया है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से OnePlus Nord 2 को मॉक करते हुए इसे “Not your N-ordinary Phone” कहा है। इसके अलावा कंपनी ने OnePlus 9 Series में आ रही बैट्री ड्रेनिंग समस्या पर भी चुटकी ली है। Also Read - OnePlus Nord 2 Vs OnePlus Nord: जानें इन दोनों फोन में क्या है अंतर?

POCO India ने अपने ट्विटर हैंडल से POCO F3 GT के 5065mAh बैटरी की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “No Time to Die” POCO India के ये दोनों पोस्ट ट्विटर पर काफी वायरल हो रहे हैं। OnePlus 9 Series के साथ-साथ OnePlus Nord CE में भी यूजर्स को बैट्री ड्रेन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। Also Read - Poco X3 GT 28 जुलाई को होगा लॉन्च, कंपनी ने कई स्पेसिफिकेशन्स का किया खुलासा

OnePlus 9 Series में CPU throttling की वजह से फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बारे में कंपनी ने भी एक बयाज जारी किया था। यही समस्या OnePlus 9R और OnePlus Nord सीरीज में भी देखने को मिल रही है। हालांकि, कंपनी ने कंपर्म किया है कि जल्द ही यूजर्स के पास CPU throttling को डिसेबल करने का विकल्प मिलेगा, जिसके बाद यूजर को बैटरी ड्रेन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

POCO F3 GT और OnePlus Nord 2 दोनों ही स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ आते हैं। Nord 2 में यूजर्स को 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, POCO F3 GT में 67W की फास्ट चार्जिंग ऑफर की जा रही है। बैटरी की बात करें तो Nord 2 में 4,500mAh की बैटरी मिलती है, जबकि POCO F3 GT में 5065mAh की बैटरी दी गई है।

We can’t lie, our battery just won’t die! That’s what makes the 5065 mAh battery one of the brightest stars shining in the #POCOF3GT. All for a powerful performance while consuming lesser power!

Get all the details about POCO on the POCO Community first. Stay tuned for more! pic.twitter.com/ESSKJi8tHU

— POCO India (@IndiaPOCO) July 22, 2021