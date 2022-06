Poco ने 2022 में अभी तक स्मार्टफोन मार्केट में बहुत सारे फोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें POCO F4 GT, POCO X4 Pro 5G और POCO M4 5G शामिल हैं। हालांकि इनमें से कोई भी डिवाइस एंट्री लेवल स्मार्टफोन नहीं है। अब पोको एक नया एंट्री लेवल डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम POCO C40 है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वाले Poco C31 को सिर्फ ₹295 प्रति महीने में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा धांसू Discount

POCO ने अपने ऑफिशियल ग्लोबल ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने नए एंट्री लेवल डिवाइस Poco C40 के लॉन्चिंग का ऐलान किया है। पोको के मुताबिक इस फोन को 16 जून को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस फोन के लॉन्च के लिए एक नया लॉन्च इवेंट आयोजित करेगी। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 11GB RAM वाले गेमिंग फोन Poco M4 Pro 5G पर मिल रहा बंपर Discount ऑफर, Flipkart से आज सिर्फ ₹590 प्रति महीने में खरीदने का मौका

पोको ने इस फोन के बारे में ऐलान करते हुए बताया कि Poco C40 का डिजाइन एक्सक्लूसिव है। इस फोन को भी पोको के सिग्नेचर पोको येलो कलर में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Poco X4 GT स्मार्टफोन IMEI डेटाबेस में हुआ स्पॉट, 8GB RAM के साथ मिल सकते हैं ये फीचर्स

#POCOC40 was exclusively designed by POCO!

The fan-favorite POCO Yellow is joining the party!

Stay tuned for the online launch of #POCOC40 on June 16th! pic.twitter.com/6flQyTZpKa

— POCO (@POCOGlobal) June 3, 2022