POCO X3 की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, अगले महीने आ रहा है ये दमदार स्मार्टफोन

POCO अपने एक और मिड रेंज के दमदार स्मार्टफोन X3 को जल्द लॉन्च करने वाला है। ये कंपनी के पिछले दिनों भारत में लॉन्च हुए स्मार्टफोन POCO X2 का अगला मॉडल होगा। पिछले दिनों इस स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ लीक्स सामने आईं थी। अब इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में आधिकारिक खुलासा हो गया है। इस स्मार्टफोन को अगले महीने 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Poco X3 हुआ FCC पर स्पॉट, 5,160mAh बैटरी, 64MP कैमरे के साथ हो सकता है लॉन्च

इस महीने की शुरुआत में POCO के ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर और स्पोकपर्सन Angus Kai Ho Ng ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी थी कि कंपनी जल्द ही OnePlus Nord के कम्पीटिटर को लॉन्च करने वाली है। Angus Kai Ho Ng ने अपने ट्विटर हैंडल से इस स्मार्टफोन की तस्वीरें भी टीज की हैं। फोन के चार कलर ऑप्शन्स के साथ टीज किया गया है। Also Read - 1,667 रुपये की EMI पर आज खरीद सकते हैं POCO M2 Pro, दमदार फीचर्स से है लैस

😍#POCOX3 NFC Camera design speculations Also Read - Poco जल्द ही लॉन्च करेगी नया स्मार्टफोन, होगी ज्यादा रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन

