Poco X3 GT को मलेशिया और वियतनाम में लॉन्च किया गया है। यह फोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए POCO X3 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन और तीन कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी कीमत भारत में पिछले सप्ताह लॉन्च हुए POCO F3 GT के मुकाबले कम है। फोन की खास बात यह है कि यह गेमिंग स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसे Redmi Note 10 Pro 5G के रीब्रांड मॉडल के तौर पर पेश किया गया है।

इस स्मार्टफोन की शुरुआती 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत MYR 1,299 (लगभग 22,800 रुपये) है। वहीं, फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत MYR 1,599 (लगभग 28,000 रुपये) है। फोन को 3 और 4 अगस्त को मलेशिया में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह तीन कलर ऑप्शन- क्लाउड व्हाइट, स्टार्ज ब्लैक और वेब ब्लू कलर में आता है। इस फोन को भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। POCO India के हेड अनुज शर्मा ने इस फोन को भारत में लॉन्च नहीं किए जाने की बात ट्विटर के माध्यम से की है।

So while we do have big plans for the future, the Poco X3 GT is not part of them.

Right now, as a team, we want to avoid any confusion in the portfolio for our consumers. Unlike… 😉

(2/2)

— Anuj Sharma (@s_anuj) July 28, 2021