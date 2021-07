POCO X3 GT भारत में लॉन्च होगा या नहीं? कंपनी की ओर से आया यह जवाब

POCO X3 GT स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 10 Pro 5G का रिब्रांडेड वर्जन है। पोको यह फोन अफ्रिया, मिडिल ईस्ट और साउथईस्ट एशिया समेत कई मार्केट में उपलब्ध होगा। भारत में पोको फैंस इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, पोको का यह फोन भारत में लॉन्च नहीं होगा। इसकी जानकारी पोको इंडिया डायरेक्टर Anuj Sharma ने दी है। Also Read - Poco X3 GT मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन 64MP कैमरे और 120Hz डिस्प्ले के साथ लॉन्च, जानें कीमत

अनुज शर्मा ने बताया Poco X3 GT स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं होगा। इसकी जानकारी अनुज ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने बताया, ‘Poco X3 Pro और Poco F3 GT स्मार्टफोन पहले से ही भारत में मौजूद हैं। ऐसे में कंपनी POCO X3 GT को भारत में लॉन्च कर पोर्टफोलियो में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती।’ शर्मा ने बताया है कि ब्रांड के पास भविष्य के लिए बड़े प्लान है और उसमें पोको एक्स 3 जीटी शामिल नहीं हैं। Also Read - Poco X3 GT 28 जुलाई को होगा लॉन्च, कंपनी ने कई स्पेसिफिकेशन्स का किया खुलासा

So while we do have big plans for the future, the Poco X3 GT is not part of them. Also Read - Upcoming Smartphones in July 2021: जुलाई में लॉन्च होंगे ये धमाकेदार फोन, जानें फीचर्स

Right now, as a team, we want to avoid any confusion in the portfolio for our consumers. Unlike… 😉

(2/2)

— Anuj Sharma (@s_anuj) July 28, 2021