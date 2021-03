Poco X3 Pro का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन आए सामने, मिलेगा 48MP कैमरा और दमदार बैटरी

Xiaomi का सब ब्रांड जल्द ही Pro को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। इसे भारत से पहले 22 मार्च को ग्लोबली पेश किया जाएगा। फोन की लॉन्चिंग से पहले इसका डिजाइन ऑनलाइन रिवील हुआ है। साथ ही, इसके कई स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आए हैं। Also Read - OnePlus 9R 5G स्मार्टफोन Amazon पर हुआ लिस्ट, दमदार फीचर्स के साथ कम कीमत में होगा लॉन्च

में 860 प्रोसेसर मिल सकता है। इस स्मार्टफोन को वियतनाम के एक रिटेलर ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है, जहां फोन के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की जानकारी मिली है। एक टिप्सटर (@chunvn8888) ने अपने ट्विटर हैंडल से फोन के स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन और कीमत के बारे में पोस्ट किया है।

5160mAh, 33W fast charge

9.4mm thick, 215g

2.5D GG6 front

Dual speakers, Hi-Res, headphone jack

Up to 1TB micro SD

Bluetooth 5, Wi-Fi 5

Side FP

7,990m VND ($343) for the 8/256, expect around $300 or $322 for the 6/128 in VN

1st sale on Shopee on March 26th in VN

— CEO of Chun Corp (Tet forever) (@chunvn8888) March 19, 2021