POCO X5 Pro 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने टीज किया पोस्टर

POCO X5 Pro स्मार्टफोन को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इस फोन के फीचर्स लीक हो रहे थे। इस फोन को हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के हाथों में देखा गया था। हार्दिक पांड्या ने पोको के इस अपकमिंग स्मार्टफोन का पोस्टर टीज किया है। हालांकि, टीज हुए पोस्टर में फोन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें Coming Soon करके POCO के अगले X सीरीज के फोन का जिक्र है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह POCO X5 Pro हो सकता है।

पोको के इस अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत, RAM और स्टोरेज वेरिएंट आदि की डिटेल लीक हुई थी। इस फोन में 6.67 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले पैनल मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। POCO इस फोन को चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 12 Speed Edition के रीब्रांड वर्जन के तौर पर उतारने वाला है।

