POCO X5 Pro की आ गई लॉन्च डेट! मिलेंगे 108MP कैमरे समेत धाकड़ फीचर्स

POCO X5 Pro को अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन को हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के हाथ में देखा गया है। दो दिन पहले कंपनी ने इस फोन का टीजर जारी किया है। साथ ही, फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी लिस्ट किया जा चुका है, जहां फोन का माइक्रोपेज लाइव हो गया है। यह चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 12 Speed Edition का रीब्रांड वर्जन होगा। फोन की लॉन्च डेट पठान मूवी की स्क्रीनिंग के साथ टीज की गई है। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में..

POCO India ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की है। कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर यह फोन Coming Soon के साथ लिस्ट किया गया है। एक टिप्स्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से पठान मूवी की स्क्रीनिंग के बीच में आने वाले एड ब्रेक में फोन की लॉन्च डेट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, पोको का यह फोन 6 फरवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा।

Poco x5 series is launching on 6th February 2023 photo from pathaan moive interval @stufflistings @Iamnil7 @IamAyan_Sarkar @ishanagarwal24 @IndiCoder18 @utsavtechie @techstarsrk @AmreliaRuhez @8ap pic.twitter.com/1tSzXkncaX

— Sudipta Debnath (@imsudipta_deb) January 25, 2023