Razer Phone लॉन्च, 8GB रैम, 120Hz की स्क्रीन और 4,000mAh की बैटरी से है लैस

आखिरकार गेमिंग की दुनिया में अपने लैपटॉप के दम पर अपने आप को साबित करने वाली Razer कंपनी ने अपने पहले स्मार्टफोन के तौर पर Razer Phone को पेश कर ही दिया है। पिछले काफी समय से ऐसा कहा जा रहा था कि कंपनी जल्द ही अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको बता दें कि भी जनवरी में ही इस कंपनी ने Nextbit स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को खरीद लिया था। और शायद इसी के बाद इस पहले स्मार्टफोन के तौर पर यह डिवाइस लॉन्च किया गया है।

हालाँकि इस साधारण से नाम के पीछे कई बड़े और शानदार स्पेक्स छिपे हैं, अगर डिजाईन के बारे में चर्चा करें तो आप देख ही सकते हैं कि स्मार्टफोन पर Nextbit का बड़ा प्रभव दिखता है। और इसका रंग काफी बिज़नेस फ्रेंडली है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन को ऑल-एल्युमीनियम CNC चेसिस से निर्मित किया गया है और इसमें 24-बिट DAC दिया गया है साथ ही स्मार्टफोन को दो फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। जो डॉल्बी अट्मोस के हैं। हालाँकि स्मार्टफोन से 3.5mm के हेडफोन जैक को हटाया गया है, शायद बाजार का प्रभाव इस स्मार्टफोन पर भी दिख रहा है। हालाँकि फोन में आपको एक USB टाइप C पोर्ट नजर आ जाएगा।

फोन में एक 5.7-इंच की QHD IGZO LCD स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह किसी भी साधारण फोन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इस स्मार्टफोन में एक 8GB की रैम दी गई है। हालाँकि इसकी रैम को देखकर सीधे तौर पर यह लगता है कि यह गेमिंग के लिए ही निर्मित किया गया है जैसा कि कहा गया जा रहा था। इस तरह की बड़ी रैम आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है।

आपको इसके अलावा यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 12-मेगापिक्सल F/1.75 का मेन सेंसर और 13-मेगापिक्सल का F/2.6 2X फिक्स ज़ूम लेंस मिल रहा है, इसके अलावा स्मार्टफोन इस कैमरा के साथ एक डुअल टोन LED फ़्लैश भी दी गई है। सेल्फी आदि के लिए स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा मिल रहा है। स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि आने वाले साल की पहली तिमाही में स्मार्टफोन को एंड्राइड Oreo का अपडेट दिया जाएगा।

हालाँकि इतना ही इस स्मार्टफोन में और भी बहुत कुछ मौजूद है, आपको बता दें कि स्मार्टफोन में 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं, इसके अलावा फोन में एक 4,000mAh क्षमता की बैटरी मौजूद है। यह बैटरी स्मार्टफोन में क्वालकॉम की क्विकचार्ज 4.0+ सपोर्ट से लैस है। और यह आपके फोन को महज एक घंटे में 0 से 85% तक चार्ज करने की क्षमता रखता है। अगर स्मार्टफोन की उपलब्धता और कीमत की चर्चा करें तो स्मार्टफोन को 17 नवम्बर से उपलब्ध करा दिया जाएगा, साथ ही इसकी कीमत 699 डॉलर यानी लगभग Rs. 45,000 के आसपास की है। आप इस स्मार्टफोन को शुक्रवार से प्री-आर्डर कर सकते हैं. हालाँकि अगर आप US या कनाडा में हैं तो आपको बता दें कि आप इसे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर्स पर भी जाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इसका एक लिमिटेड एडिशन भी पेश किया गया ही जो ग्रीन लोगो के साथ आया है, यह भी आपके लिए उपलब्ध होगा।

