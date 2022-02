Razer Phone अब Microsoft के ऑनलाइन स्टोर पर भी हुआ उपलब्ध

गेमिंग एक्सेसरीज निर्माता कंपनी Razer ने अभी हाल ही में अपने Razer Phone को लॉन्च किया था। यह एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है साथ ही इसे PC-Gaming तकनीकी के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन की कीमत £699 यानी लगभग Rs. 60,000 के आसपास है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन को आप Razer के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से खरीद सकते हैं। हालाँकि अब यह स्मार्टफोन Microsoft के ऑनलाइन स्टोर से भी ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ इसकी कीमत 699 डॉलर यानी लगभग Rs. 45,000 है। स्मार्टफोन के इस एडिशन को Microsoft launcher app के सपोर्ट के साथ ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको Razer के एक ग्रीन लोगो को भी देख सकते हैं। Also Read - Microsoft Surface Laptop Studio भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

इस साधारण के नाम के पीछे कई बड़े और शानदार स्पेक्स छिपे हैं, अगर डिजाईन के बारे में चर्चा करें तो आप देख ही सकते हैं कि स्मार्टफोन पर Nextbit का बड़ा प्रभव दिखता है। और इसका रंग काफी बिज़नेस फ्रेंडली है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन को ऑल-एल्युमीनियम CNC चेसिस से निर्मित किया गया है और इसमें 24-बिट DAC दिया गया है साथ ही स्मार्टफोन को दो फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। जो डॉल्बी अट्मोस के हैं। हालाँकि स्मार्टफोन से 3.5mm के हेडफोन जैक को हटाया गया है, शायद बाजार का प्रभाव इस स्मार्टफोन पर भी दिख रहा है। हालाँकि फोन में आपको एक USB टाइप C पोर्ट नजर आ जाएगा। इसे भी देखें: इन टिप्स को फॉलो कर डाउनलोड करें इस्टाग्राम, फेसबुक और यू्ट्यूब के वीडियो

फोन में एक 5.7-इंच की QHD IGZO LCD स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह किसी भी साधारण फोन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इस स्मार्टफोन में एक 8GB की रैम दी गई है। हालाँकि इसकी रैम को देखकर सीधे तौर पर यह लगता है कि यह गेमिंग के लिए ही निर्मित किया गया है जैसा कि कहा गया जा रहा था। इस तरह की बड़ी रैम आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है। इसे भी देखें: याहू मेल ने फ्लाइट अपडेट के लिए पेश किए नए फीचर्स

आपको इसके अलावा यह भी बता दें कि स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 12-मेगापिक्सल F/1.75 का मेन सेंसर और 13-मेगापिक्सल का F/2.6 2X फिक्स ज़ूम लेंस मिल रहा है, इसके अलावा स्मार्टफोन इस कैमरा के साथ एक डुअल टोन LED फ़्लैश भी दी गई है। सेल्फी आदि के लिए स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा मिल रहा है। स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि आने वाले साल की पहली तिमाही में स्मार्टफोन को एंड्राइड Oreo का अपडेट दिया जाएगा। इसे भी देखें: Honor Holly 4 यूरोप में Honor 6A Pro नाम से हुआ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

