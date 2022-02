RCom अगले 30 दिनों में अपने वायरलेस बिज़नेस को बंद करने वाला है: रिपोर्ट

Reliance Communication यानी RCom जल्द ही अपने वायरलेस बिज़नेस को बंद करने जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले 30 दिनों में कंपनी ऐसा करने वाली है। ऐसा कंपनी इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसके इस सेगमेंट से उसे किसी भी तरह का लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें इस सेगमेंट से जुड़े कर्मचारियों को उनके आखिरी एन्प्लोयमेंट डे के रूप में 30 नवम्बर तक का समय दिया गया है। Also Read - 84GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, Disney+ Hotstar वाले Airtel, Jio, Vi के धांसू प्रीपेड प्लान्स

ईटी ने रिलायंस टेलीकॉम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरदीप सिंह (जो मोबिलिटी बिज़नेस के CEO और Co-CEO भी रह चुके हैं) की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है, इस रिकॉर्डिंग में वह वायरलेस व्यवसाय के महत्वपूर्ण हिस्सों पर पर्दे डालने के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। इसी रिकॉर्डिंग से ऐसा सामने आया है कि आने वाले लगभग 30 दिनों में इस बिज़नेस को बंद कर दिया जाएगा। हालाँकि इस रिकॉर्डिंग में यह भी सामने आया है कि इया बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी प्रयास किये जाने चाहिए वह सब किये गए हैं, लेकिन फिर भी लाभ न होने पर उन्हें इसे बंद ही करना पड़ रहा है। ऐसा शायद वह अपने कर्मचारियों से कह रहे थे।

हालाँकि इस विडियो की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए हमने भी Rcom से बात करने की कोशिश की है। अभी इस रिकॉर्डिंग को सत्य नहीं माना जा सकता है, हालाँकि अगर आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ सामने आता है तो इस बात को सही माना जा सकता है।

इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि इस तरह के फैसले से हमारे व्यापर ला रहे टावर बिज़नेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और यह ऐसा ही चलता रहने वाला है। हालाँकि ऐसा भी सामने आ रहा है कि RCom अपने टावर बिज़नेस के स्टेक्स को सेल करने के लिए कनाडा की ब्रूकफील्ड से भी चर्चा चल रही है। कंपनी अपने 2G ओपरेशन्स को बंद करने की योजना बना रही है।

