Realme 10 4G कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जिसे आज 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 90Hz Super AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बता दें, यह डिवाइस पिछले साल नवंबर महीने में ग्लोबली लॉन्च हो चुका है।

दाम की बात करें, तो Realme 10 फोन की कीमत 13,999 रुपये है। यह दाम फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन का एक 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत मॉडल्स पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद आप फोन को 12,999 रुपये और 15,999 में खरीद सकते हैं।

