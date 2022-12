Realme भारतीय मोबाइल बाजार में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Realme 10 होगा। इसकी जानकारी रियलमी इंडिया के ट्विटर अकाउंट ने एक पोस्टर शेयर करके दी है। हालांकि अभी तक इसमें किसी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले रियलमी इंडिया भारत में Realme 10 Pro 5G और Realme 10 Pro+ 5G को लॉन्च कर चुकी है, जिसमे एक कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन भी था। Also Read - Realme का लेटेस्ट 20,000 रुपये वाला 5G फोन सिर्फ 961 रुपये की आसान किस्तों में लाने का मौका, इसमें है 108MP Camera, 5000mAh Battery और 8 GB RAM

रियलमी के अपकमिंग मोबाइल का टीजर सोशल मीडिया के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी लिस्टेड है। यह एक 4G Smartphone होगा। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक Helio G99 चिपसेट के साथ आएगा। इसे पहले इंडोनेशिया में पेश किया जा चुका है। आइए इस अपकमिंग 4G Smartphone के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Realme 10 में 6.4 इंच का Amoled डिस्प्ले इस्तेमाल किया है, जो फुल HD+ रेजूलेशन के साथ आता है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट्स इस्तेमाल किया है। इसमें लेफ्ट साइड पर पंच होल कटआउट मिलेगा, जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

Realme 10 के चिपसेट की बात करें तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। यह चिपसेट 6nm पर प्रोसेस करता है और इसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 2.2Ghz है।

