Realme 10 Pro 5G Series की इंडिया लॉन्च डेट आ गई है। इस स्मार्टफोन सीरीज को 8 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया गया है। पिछले सप्ताह यह सीरीज चीनी बाजार में पेश की गई है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से अपकमिंग रियलमी 10 प्रो सीरीज की लॉन्च डेट रिवील की है। इससे पहले Realme 10 Pro Series के प्रोसेसर की डिटेल कंपनी ने वेबसाइट पर शेयर की थी। इस सीरीज के दोनों डिवाइसेज- Realme 10 Pro और Realme 10 Pro+ 5G में MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट मिल सकता है। Also Read - Realme 10 Pro+ 5G सीरीज MediaTek के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ भारत में होगी लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

रियलमी के ट्वीट के मुताबिक, इस सीरीज को 8 दिसंबर 2022 को दिन के 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में Realme 9 Pro 5G सीरीज उतारी थी। यह अपकमिंग सीरीज में 108MP कैमरा, 12GB RAM, 67W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आएगी।

चीन में लॉन्च हुए Realme 10 Pro 5G में 6.7-इंच Full HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन दी गई है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 12GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

रियलमी के इस फोन के बैक में 108MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलते हैं। फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है है। यह फोन 5000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

यह स्मार्टफोन 6.7-इंच Full HD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Realme 10 Pro+ में MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर मिलेगा, जिसके साथ 12GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट मिलता है।

