Realme 10 Series को अगले महीने ग्लोबली पेश किया जाएगा। इस सीरीज में Realme 10 और Realme 10 Pro+ लॉन्च किया जा सकता है। ग्लोबल मार्केट लॉन्च होने के कुछ दिन बाद इसे रियलमी भारतीय बाजार में भी उतार सकती है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज को भारत में नवंबर के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। रियलमी की यह अपकमिंग सीरीज इस साल आई Realme 9 Series को रिप्लेस करेगी। इसके कई फीचर्स लीक हो चुके हैं। अब जो नई लीक सामने आई है, इसके मुताबिक Realme 10 Pro+ में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है, जो Samsung Galaxy S22 सीरीज में दिया गया है।

रियलमी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज को टीज किया है, जो यह दर्शाता है कि यह सीरीज जल्द लॉन्च की जाएगी। भरोसेमंद टिप्सटर Ice Universe ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें Realme 10 Pro+ 5G और Samsung Galaxy S22 Ultra के कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ पेयर किया है, जिसमें इसका बजल 2.3mm दिखाया गया है। वहीं, Samsung Galaxy S22 Ultra में 2.6mm का बेजल मिलता है। यह दर्शाता है कि रियलमी का अगला मिड बजट फोन Galaxy S22 Ultra से भी पतले बॉटम बेजल के साथ आएगा।

In 2023, except Samsung, all other brands are cutting the bezel in design to make the phone look more stunning, only TM Roh has widened the bezel for Samsung phones, as far as I know, many Samsung internal employees are angry. pic.twitter.com/gbipd4dwWs

