Realme 10 Pro Series भारत और ग्लोबल मार्केट में 8 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज के स्मार्टफोन को पिछले सप्ताह पेश किया गया था। ब्रांड ने पहली सेल में Realme 10 Pro और Pro+ की 2,00,00 यूनिट बेची हैं। ग्लोबल और भारतीय वेरिएंट में वही फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जो चीनी वेरिएंट में दिए गए हैं। अब रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट Madhav Sheth ने एक Meme वीडियो शेयर कर Realme 10 Pro+ की कीमत को टीज किया है। आइये, इसकी कीमत और खास स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Realme 10 Pro 5G Series भारत में इस दिन होगी लॉन्च, आ गई डेट

Madhav Sheth ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके अनुसार, Realme 10 Pro+ की कीमत भारत में 25,000 रुपये से कम होगी। लॉन्च से पहले कीमत टीज गई है। हालांकि, लॉन्च के दौरान बैंक ऑफर के तहत इसे और भी कम में उपलब्ध कराया जा सकता है। Also Read - 108MP कैमरा, 12GB RAM, कर्व्ड 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ Realme 10 Pro+ लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

कीमत के अलावा, Sheth ने वीडियो में फोन के खास फीचर का खुलासा भी किया है। डिवाइस में कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। आमतौर पर 50,000 रुपये या उससे ऊपर वाले फोन्स में कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, जो फोन को प्रीमियम लुक देता है। Also Read - Realme 10 Pro और Realme 10 Pro+ फोन 108MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Kudos to our product team for figuring this one out. #realme10ProSeries5G pic.twitter.com/A5DZNMyWek

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 26, 2022