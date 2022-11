Realme 10 Pro Series को कंपनी ने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। इस सीरीज में दो फोन Realme 10 Pro और Realme 10 Pro+ 5G आते हैं। वहीं, इस महीने की शुरुआत में रेडमी ने भी Redmi Note 12 Pro Series को चीनी बाजार में लॉन्च किया था। इस सीरीज में Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro+ 5G आते हैं। Redmi Note 12 Pro+ 5G और Realme 10 Pro+ 5G में MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर Dimensity 1080 दिया गया है। फोन के फीचर्स भी लगभग एक जैसे हैं। Also Read - 108MP कैमरा, 12GB RAM, कर्व्ड 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ Realme 10 Pro+ लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

डिस्प्ले

Realme 10 Pro+ 5G में 6.7 इंच का कर्व्ड AMOELD डिस्प्ले दिया गया है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, FHD+ रेजलूशन और अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सपोर्ट करता है। वहीं, Redmi Note 12 Pro+ 5G में 6.67 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इस फोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। हालांकि, सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिजिकल सेंसर मिलता है। इस फोन का डिस्प्ले HDR10+, HDR10 और डॉल्वी विजन को सपोर्ट करता है।

परफॉर्मेंस

Realme 10 Pro+ 5G और Redmi Note 12 Pro+ 5G दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ आते हैं। साथ ही, इन दोनों फोन में 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। रियलमी के फोन में 5,000mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। वहीं, रेडमी का यह फोन 5,000mAh बैटरी के साथ 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये दोनों फोन Android 13 पर बेस्ड कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं।

कैमरा

रियलमी और रेडमी के ये दोनों फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Realme 10 Pro+ के बैक में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। वहीं, Redmi Note 12 Pro+ 5G के बैक में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके अन्य दोनों कैमरे एक जैसे ही हैं। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन दोनों फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कीमत

Realme 10 Pro+ तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। वहीं, Redmi Note 12 Pro+ दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इस फोन की शुरुआती कीमत CNY 2199 (लगभग 25,070 रुपये) है। वहीं, रियलमी का 8GB RAM + 256GB वाला वेरिएंट CNY 1999 (लगभग 22,800 रुपये) में आता है।