Realme 10 Pro Series भारत में लॉन्च हो गई है। MediaTek Dimensity 1080 के साथ आने वाली यह पहली स्मार्टफोन सीरीज है। रियलनी ने इस स्मार्टफोन सीरीज को पिछले महीने चीनी बाजार में लॉन्च किया था। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स- Realme 10 Pro और Realme 10 Pro 5G लॉन्च किए गए हैं। फोन में 108MP तक कैमरा, 12GB तक RAM जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इस सीरीज का प्रीमियम मॉडल कर्व्ड डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। रियलमी ने इस सीरीज के साथ Android 13 पर बेस्ड Realme UI 4.0 भी ऑफिशियली लॉन्च किया है। Also Read - Realme 10 Pro Series आज भारत में होगी लॉन्च, 108MP कैमरा समेत मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

रियलमी के इस बजट फोन में 6.72 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन दिया गया है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के सात आता है। फोन में 8GB LPDDR4X RAM और 128GB तक UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है। फोन की RAM को 8GB तक वर्चुअली एक्सपेंड कर सकते हैं। Also Read - Realme 10 Pro 5G Series भारत में इस दिन होगी लॉन्च, आ गई डेट

Realme 10 Pro में 5000mAh की बैटरी और 33W Dart चार्ज सपोर्ट मिलता है। फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में दो कैमरा दिया गया है। इसमें 108MP का प्राइमरी और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा मिलेगा।

इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला भारत का पहला फोन है। फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

Realme 10 Pro+ 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है। इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसका कैमरा फास्ट इमेज प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। यह एक मिनट में 91 फोटो क्लिक कर सकता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रियलमी 10 प्रो सीरीज के दोनों फोन Android 13 पर बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आते हैं।

रियलमी 10 Pro को दो स्टोरेज ऑप्शन- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में लॉन्च किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 19,999 रुपये में आता है। फोन की पहली सेल 16 दिसंबर दिन के 12 बजे रियलमी ई-स्टोर और Flipkart पर आयोजित की जाएगी।

