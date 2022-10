Realme 10 और Realme 10 Pro+ 5G को लॉन्च होने में अभी समय है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही दोनों डिवाइस के कलर वेरिएंट का पता चल गया है। दरअसल, टेक टिप्सटर Sudhanshu Ambhore ने दोनों अपकमिंग हैंडसेट्स के कलर ऑप्शन की जानकारी साझा की है। हालांकि, टिप्सटर ने फोन्स की बैटरी, कैमरा या कीमत का खुलासा नहीं किया है। Also Read - Realme ने भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च की नई सर्विस, 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी समेत मिलेंगे ये Benefits

टिप्सटर Sudhanshu Ambhore के मुताबिक, Realme 10 क्लैश व्हाइट और रश ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा। यह डिवाइस 4GB RAM के साथ आएगा, लेकिन यूजर्स के पास 64 या 128GB स्टोरेज में से किसी एक को चुनने के विकल्प होगा। इसका सीधा मतलब है कि स्मार्टफोन 4GB + 64GB व 4GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। Also Read - Realme 10 Pro+ जल्द भारत में होगा लॉन्च, कई सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ स्पॉट

अब सीरीज के टॉप मॉडल यानी Realme 10 Pro+ की बात करें तो इसे Hyperspace, Nebula Blue और Dark Matter कलर ऑप्शन के साथ उतारा जाएगा। वहीं, यह डिवाइस 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। Also Read - Realme के जोनल डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस दर्ज, स्टॉक की सप्लाई रोकने का आरोप

📣 First Realme 10 Series Exclusive.

Here are the storage & color options of the phones that will launch in India🇮🇳

Realme 10 Pro+ 5G

-6+128GB, 8+128GB, 8GB+256GB

-Hyperspace, Nebula Blue, Dark Matter

Realme 10

-4+64GB, 4+128GB

-Rush Black, Clash Whitehttps://t.co/WT0LPHpF0E

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 16, 2022