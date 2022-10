Realme के पोर्टफोलियो में जल्द Realme 10 सीरीज जुड़ने वाली है। इस अपकमिंग सीरीज की हाल ही में कई लीक्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे कलर ऑप्शन, RAM और इंटरनल स्टोरेज का पता चला है। अब टेक टिप्सटर Paras Guglani ने रियलमी 10 स्मार्टफोन सीरीज की लॉन्चिंग का खुलासा किया है। Also Read - Realme 10 Pro+ में मिलेगा फ्लैगशिप Curved AMOLED डिस्प्ले! सामने आई नई लीक

टिप्सटर पारस गुगलानी के मुताबिक, Realme ने रियलमी 10 सीरीज से जुड़ा एक पोस्टर रिलीज किया है। इसमें 10 सीरीज की नवंबर में लॉन्चिंग की बात कही गई है, हालांकि लॉन्च डेट का उल्लेख नहीं किया गया है। Also Read - Realme के नए स्मार्टफोन में 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 5000mAh की बड़ी बैटरी! फीचर्स फिर हुए लीक

मगर टेक टिप्सटर का मानना है कि अगामी सीरीज को 5 नवंबर के दिन चीन के बाजार में पेश किया जा सकता है। फिलहाल, कंपनी की ओर से अभी तक Realme 10 सीरीज की लॉन्चिंग, कीमत या फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। Also Read - Best Diwali Gift under 5000: स्मार्टवॉच से लेकर ब्लुटूथ स्पीकर तक, इस दिवाली गिफ्ट करें 5000 रुपये से कम में ये गैजेट्स

This is a catchy header! #Realme10Series this November! possibly 5th pic.twitter.com/DAIHnOcSTg

कुछ समय पहले टिप्सटर Ice Universe ने Realme 10 Pro के बेजल की जानकारी साझा की थी। टिप्सटर का कहना था कि रियलमी के प्रो मॉडल में 2.3mm के बेजल होंगे, जो कि Samsung Galaxy S22 Ultra के बेजल की तुलना में काफी पतले हैं। इनका साइज 2.6mm है।

आपको याद दिला दें कि टिप्सटर Sudhanshu Ambhore ने भी Realme 10 और 10 Pro के कलर वेरिएंट ऑनलाइन लीक किए थे। टिप्सटर ट्वीट कर लिखा था कि रियलमी 10 क्लैश व्हाइट और रश ब्लैक कलर में ग्राहकों के लिए अवेलेबल होगा। इसे 4GB RAM और 64GB या 128GB स्टोरेज दी जा सकती है।

📣 First Realme 10 Series Exclusive.

Here are the storage & color options of the phones that will launch in India🇮🇳

Realme 10 Pro+ 5G

-6+128GB, 8+128GB, 8GB+256GB

-Hyperspace, Nebula Blue, Dark Matter

Realme 10

-4+64GB, 4+128GB

-Rush Black, Clash Whitehttps://t.co/WT0LPHpF0E

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 16, 2022