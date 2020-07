Realme 6 स्मार्टफोन का 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में जल्द होगा लॉन्च, फोन में हैं 5 कैमरा

Realme (रियलमी) भारत में Realme 6 स्मार्टफोन का एक और नया वेरिएंट जल्द लॉन्च कर सकती है। कंपनी का यह भारत में पॉप्युलर है, इसलिए कंपनी इसका फायदा उठाने के लिए एक और वेरिएंट जल्द पेश कर सकती है। Ishan Agarwal (via 91 mobiles) के ट्विट के मुताबिक कंपनी इसका 6जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वेरिएंट जल्द लॉन्च कर सकती है। टिप्स्टर के मुताबिक आने वाले हफ्तो में इस नए वेरिएंट को भारतीय मार्केट में पेश किया जा सकता है। Realme 6 अभी भारत में 4जीबी रैम + 64जीबी स्टोरेज और 6GB/8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज में उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक 6GB RAM + 64GB मॉडल को भारत में 16 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया जा सकता है। Also Read - Realme 6i स्मार्टफोन भारत में 14 जुलाई को होगा लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और फीचर्स

Exclusive for @91mobiles: Along with the launch of realme 6i & C11, realme is also planning to add another variant for the realme 6: 6+64GB. I think it’s a pretty smart move considering it could be about 16K unless there’s a price cut.

Link: https://t.co/rSiqZEB38Z

