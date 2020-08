लॉन्च से पहले Realme 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, इन दमदार फीचर्स से होगा लैस

Realme 7 सीरीज को अगले महीने 3 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स Realme 7 और Realme 7 Pro को लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस सीरीज के लॉन्च होने के बारे में जानकारी शेयर की है। Realme 7 सीरीज के टॉप मॉडल Realme 7 Pro के बारे में अब नई लीक सामने आई है। इसमें फोन के फीचर्स और कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। Also Read - Realme 7 और Realme 7 Pro इस तारीख को होंगे भारत में लॉन्च, मिल सकती है दमदार परफॉर्मेंस

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि फोन Qualcomm Snapdragon 720G SoC के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 4,200mAh की बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। Realme ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसमें 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने की बात कंफर्म की है। आइए, जानते हैं Realme 7 Pro के संभावित फीचर्स Also Read - Realme 7 को कंपनी ने पहली बार किया टीज, माधव सेठ जल्द बताएंगे खूबियां

टिप्सटर मुकुल शर्मा के ट्वीट के मुताबिक, Realme 7 Pr0 में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन के डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1,080 x 2,400 पिक्सल होगा। फोन में Super AMOLED पंच-होल डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में आ सकता है।

The name’s 7… #realme7

Introducing India’s Fastest Charging technology & 2nd Generation 64MP Quad Camera to the mid-range segment.

Get ready to #CaptureSharperChargeFaster.

Premiering #realme7 & #realme7Pro at 12:30 PM, 3rd Sep. on our official channels.https://t.co/GocO44SynR pic.twitter.com/Xmot7CKjnI

— realme (@realmemobiles) August 27, 2020