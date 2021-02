Realme भी 108MP कैमरे वाले पहले स्मार्टफोन को जल्द लॉन्च करेगी। कंपनी के CEO माधव सेठ ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज को सोशल मीडिया हैंडल से टीज किया है। सामने आ रही रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो Realme 8 Series को 108MP कैमरे के साथ लॉन्च किया जा सकता है। पिछले साल कंपनी ने Realme 6 और Realme 7 सीरीज को लॉन्च किया था। Realme 8 सीरीज को पिछले दिनों लॉन्च हुए Narzo 30 Pro की तरह ही 5G सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Flipkart पर फ्री में मिल रहे Samsung, Realme और Xiaomi स्मार्टफोन, डिटेल में जानें ऑफर

अब तक सामने आए लीक्स पर नजर डालें तो Realme 8 में MediaTek Dimensity 720 चिपसेट दिया जा सकता है। यह फोन 8GB RAM के साथ आ सकता है। फोन में हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। साथ ही, यह Android 11 पर आधारित Realme UI 2.0 के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन सीरीज में Pro मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। इसके प्रो मॉडल में 108MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। Also Read - Realme GT की कितनी होगी कीमत? लॉन्च से पहले आ गई डिटेल

